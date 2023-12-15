عضو بحزب الخضر الفرنسي لـ"إرم نيوز" : نقاش "الهجرة" هدفه شغل المواطنين عن مشاكلهم

فيما يتواصل الجدل حول مشروع قانون الهجرة في فرنسا حتى بعد رفضه الأسبوع الماضي، كشف سياسيون فرنسيون عن دوافع أخرى حركت هذا النقاش من بينها حرف اهتمام الرأي العام، والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تؤرق المواطن الفرنسي على غرار أزمات عدة مثل العمل والسكن وارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور الرعاية الصحية.

وشكّل "رفض مشروع القانون" ضربة للرئيس ماكرون وفق ما نقله الإعلام الفرنسي وعدد من السياسيين، لكن لا تبدو الضربة "قاضية"، إذ أعرب عضو حزب الخضر الفرنسي الدكتور فريد حسني، الذي قدم مذكرة رفض مشروع قانون الهجرة، عن مخاوفه مما سيؤول له المشروع.

وأكد حسني لـ"إرم نيوز"، أن الرفض لا يعني "سحب مشروع القانون أو نهايته"، وأن حزب الخضر يطالب بإلغاء القانون كليا؛ لأنه يغطي على مشاكل حقيقية يواجهها الشعب الفرنسي.

مشكلات فرنسا

وعدّد عضو حزب الخضر هذه المشاكل، قائلا: "يعاني الفرنسيون من جملة من المشاكل الحقيقية مثل ارتفاع الأسعار والتضخم والسكن والعمل".

وتابع: "يعاني الفرنسيون من التراجع الكبير في المنظومة الصحية، بعد أن كانت سابقا مرجعا مشهودا له في العالم"، وأوضح أن المواطن الفرنسي يجد صعوبة أحيانا في الحصول على الرعاية الطبية بسبب غياب الأطباء في بعض المناطق، لافتاً إلى أن عمليات سبر الآراء أظهرت بوضوح أن المشاكل التي تشغل الفرنسيين بالدرجة الأولى ذات طابع إجتماعي، ولم تظهر الهجرة في أولويات اهتماماته، على حد قوله.