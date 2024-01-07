انطلاق الانتخابات البرلمانية في بنغلادش وسط مقاطعة المعارضة

ومع ذلك لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف في يوم التصويت، إذ يعمل ما يقرب من 800 ألف فرد من قوات الأمن على حراسة مراكز الاقتراع، بمساعدة الجيش في أنحاء البلاد.

وأدلت حسينة بصوتها برفقة ابنتها وأفراد آخرين من أسرتها بالعاصمة داكا بعد دقائق من بدء الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش).

وتستمر عملية الاقتراع لمدة ثماني ساعات يليها فرز الأصوات، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في وقت مبكر من يوم غد الاثنين.

وقالت حسينة بعد التصويت "بنغلادش دولة ذات سيادة والشعب هو قوتي"، مضيفة أنها تأمل في أن يفوز حزبها بتفويض الشعب.

حكم الحزب الواحد

وتقول منظمات حقوقية، إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة تتجه نحو حكم الحزب الواحد فعليًّا بعد مقاطعة حزب بنغلادش الوطني وبعض الأحزاب الصغرى المتحالفة معه لهذه الانتخابات.

ويحق لنحو 120 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في اقتراع مباشر لاختيار من يشغلون 300 مقعد برلماني من بين ما يقرب من 2000 مرشح. ويبلغ عدد المرشحين المستقلين 436، وهو أكبر عدد منذ عام 2001.

وقال شهود من رويترز إن إقبال الناخبين كان منخفضًا خلال الساعات الأولى وسط برد وضباب في صباح شتوي، لكنه زاد بعد ذلك واصطف الناخبون في طوابير أمام مراكز الاقتراع.

ويقول حزب بنغلاديش الوطني إن حزب رابطة عوامي يدعم في هذه الانتخابات مرشحين مستقلين صوريين لمحاولة جعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم.