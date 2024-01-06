عشية الانتخابات.. حريق قطار "مفتعل" يخلف 4 قتلى في بنغلادش

لقي أربعة أشخاص حتفهم في بنغلادش وأصيب ثمانية آخرون، إثر حريق يُشتبه أنه متعمد، شبّ في قطار ركاب عشية الانتخابات العامة التي يقاطعها حزب المعارضة الرئيسي في بنغلادش، وفقا لمسؤولي الشرطة.

وقال المصدر ذاته، اليوم السبت، إن الحريق امتد إلى أربع مقصورات في قطار بينابول السريع الذي كان متجها إلى داكا حوالي الساعة التاسعة مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، أمس الجمعة.

ويقاطع حزب بنغلادش الوطني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الانتخابات للمرة الثانية في ثلاث انتخابات، ويصف الانتخابات بأنها حيلة من جانب حزب رابطة عوامي الذي تتزعّمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة؛ لإضفاء الشرعية على انتخابات صورية من شأنها أن تمنح حزبها ولاية رابعة على التوالي.

وترفض حسينة مطالب حزب بنغلادش الوطني بالاستقالة والتنازل عن الحكم لسلطة محايدة لإدارة الانتخابات، وتتهم حزب المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزّت داكا منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

حرائق القطارات

في الشهر الماضي، أشعل محتجون النار في قطار، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، خلال إضراب في أنحاء البلاد دعت إليه المعارضة.

وقال روهول كبير رضوي، المسؤول الكبير في حزب بنجلادش الوطني، إن الحادث الذي وقع أمس الجمعة على قطار بينابول السريع كان "بلا شك عملا من أعمال التخريب والقسوة ضد الإنسانية"، ملقيًا باللوم على الحزب الحاكم في وقوعه.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من زعماء حزب رابطة عوامي.

وقال مسؤول خدمة الإطفاء، شاه جهان سيكدر، إن سبع وحدات إطفاء نجحت في السيطرة على حريق القطار في منطقة واري في داكا بعد حوالي ساعة.

عمل تخريبي

وقال فردوس أحمد، المسؤول في شرطة السكك الحديدية، إن التحقيق ما زال جاريا، "لكن يبدو أن الحريق أُضرِم عمدًا في القطار".

وقال مسؤول في مركز شرطة واري إن الشرطة تشتبه في حدوث "عمل تخريبي"، ولن تتمكن من تأكيد سبب الحريق إلا بعد التحقيق.

وطلب حزب بنجلادش الوطني من المواطنين الامتناع عن التصويت، ودعا إلى إضراب لمدة يومين في البلاد اعتبارا من اليوم السبت.

ومن المقرّر أن يقوم حوالي 800 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية ومساعدي الشرطة بحراسة مراكز الاقتراع غدا الأحد. كما تم نشر مسؤولين من الجيش والبحرية والقوات الجوية في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على السلم.