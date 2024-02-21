السياسي الأمريكي مارتن إنديك: "حل الدولتين" عاد للحياة بعد 7 أكتوبر

بدائل حل الدولتين لن تنجح

ورأى إنديك، أن سبب إحياء حل الدولتين، ليس معقدًا، ففي نهاية المطاف، لا يوجد سوى عدد قليل من البدائل الممكنة لحل الدولتين، على حد تعبيره.

وقال إن بديل حل الدولتين هو "حديث حماس عن تدمير إسرائيل أو (حل) اليمين الإسرائيلي المتطرف بضم إسرائيل للضفة الغربية، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى، أو نهج (إدارة الصراع) الذي اتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدى العقد الماضي، والذي كان يهدف للحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى".

وتابع: "هناك فكرة الدولة ثنائية القومية التي يصبح فيها اليهود أقلية، وبالتالي إنهاء وضع إسرائيل كدولة يهودية".

وشدد على أن كل هذه البدائل لن تحل الصراع "على الأقل ليس من دون التسبب في كوارث أكبر، وبالتالي، إذا كان للصراع أن يحل سلميًّا؛ فإن حل الدولتين هو الفكرة الوحيدة المتبقية".

أكثر صعوبة

في مقابل ذلك، رأى كاتب المقال أن التوصل إلى هذا الحل أصبح الآن أكثر صعوبة.

وأردف: "أن الإسرائيليين والفلسطينيين أصبحوا أكثر غضباً وخوفاً من أي وقت مضى منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ويبدو أن الجانبين أقل احتمالاً من أي وقت مضى لتحقيق الثقة المتبادلة التي يتطلبها حل الدولتين، في ظل الاستقطاب السياسي في الداخل، وبعد عقود من التدخلات الدبلوماسية والعسكرية الفاشلة في الشرق الأوسط، حيث تتمتع واشنطن بنفوذ ومصداقية أقل بكثير في المنطقة مما كانت عليه في التسعينيات".

الطريق الطويل المتعرج

أشار مقال "فورين أفيرز" إلى أن فكرة الدولة الفلسطينية ظلت في حالة سبات لعقود من الزمن، فيما استمرّ الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في غزة والضفة الغربية بعد حرب 1967، وبقي ملايين الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، لكن دون الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين.

وتابع: "قد سعى كل رئيس أمريكي لاحق إلى إحياء حل الدولتين، ولكن لم تُثبت أي من مبادراتهم قدرتها على التغلب على انعدام الثقة بين الجانبين".

وأضاف: "لقد أصيب الإسرائيليون بالإحباط بسبب عدم رغبة القيادة الفلسطينية في الرد على ما اعتبروه عروضاً سخية لإقامة دولة فلسطينية، ولم يصدق الفلسطينيون قط أن العروض حقيقية، أو أن إسرائيل سوف تنفذها إذا تجرؤوا على التنازل عن مطالبهم".

حالة الإنكار

وعدّ الكاتب أنه، وفي الوقت الذي أصبح فيه بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2021، كان العالم قد تخلى عن حل الدولتين. وكان نتنياهو، الذي هيمن على سياسة بلاده على مدى السنوات الخمس عشرة السابقة، قد أقنع الإسرائيليين أنه ليس لديهم شريك فلسطيني للسلام، وبالتالي لا يحتاجون إلى مواجهة التحدي المتمثل بما يجب القيام به مع الثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف الكاتب أن نتنياهو سعى بدلاً من ذلك إلى "إدارة" الصراع من خلال تثبيط السلطة الفلسطينية (شريك إسرائيل المفترض في عملية السلام)، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل قيام حماس، التي تشاركه كراهيته لحل الدولتين، بتعزيز حكمها في غزة.

كما أطلق نتنياهو العنان لحركة الاستيطان في الضفة الغربية؛ ليجعل من المستحيل قيام جزء متصل من الدولة الفلسطينية هناك.

ورأى الكاتب أيضا أن الكثير من الفلسطينيين فقدوا الثقة في حل الدولتين؛ حيث عاد البعض إلى الكفاح المسلح، بينما بدأ آخرون ينجذبون إلى فكرة الدولة ثنائية القومية التي يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية مع اليهود.

وشدد إنديك على أن بايدن تحدث عن حل الدولتين، لكنه لم يؤمن به على ما يبدو، مضيفًا: "لقد أبقى بايدن على السياسات المحابية للمستوطنين التي قدمها سلفه دونالد ترامب، مثل وضع علامات على المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل"، كما فشل بايدن بالوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس".