انفصاليو مولدوفا يطلبون من روسيا حمايتهم

طلبت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية، التي تدعمها موسكو، من روسيا في مؤتمر لكبار المسؤولين المساعدة في حمايتها مما وصفته بضغوط منسقة تمارسها حكومة مولدوفا على اقتصادها.

وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع أن "هناك ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسدنيستريا ما يتناقض مباشرة مع المبادئ والأساليب الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة"، وفقا لرويترز.

وأعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قبل أن تعلن منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.