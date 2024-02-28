انفصاليو مولدوفا يطلبون من روسيا حمايتهم
طلبت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية، التي تدعمها موسكو، من روسيا في مؤتمر لكبار المسؤولين المساعدة في حمايتها مما وصفته بضغوط منسقة تمارسها حكومة مولدوفا على اقتصادها.
وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع أن "هناك ضغوطا اجتماعية واقتصادية على ترانسدنيستريا ما يتناقض مباشرة مع المبادئ والأساليب الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتجارة الحرة"، وفقا لرويترز.
وأعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، قبل أن تعلن منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.
وبعد ذلك بعام، اندلعت اشتباكات بين مولدوفا وترانسنيستريا، وانتهت بهدنة أبرمت عام 1992، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات لحل أزمة المنطقة تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وترانسنيستريا غير معترف بها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة؛ إلا أن لديها كيانها السياسي وبرلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها.
وتطالب مولدوفا بضم المنطقة إلى أراضيها حيث تعدها جزءا منها، فيما يطالب الطرف الآخر المدعوم من روسيا بالاعتراف بها كدولة مستقلة.