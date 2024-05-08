ترامب متوعدًا تجار المخدرات: سأرسل قوات خاصة إلى المكسيك لاغتيالكم

هدّد دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بإرسال قوات خاصة إلى المكسيك لاغتيال تجار المخدرات إذا أعيد انتخابه.

ووفقًا لصحيفة "El Sol De Mexico" المكسيكية، أعرب ترامب عن فكرة إرسال هذه القوات "بدعم أو دون دعم الحكومة المكسيكية" إلى مستشاري حملته.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا، أن هذه "القوات الخاصة" تهدف إلى قتل زعماء عصابات المخدرات الرئيسة في المكسيك. حيث سيأمر البنتاغون باستخدام القوات الخاصة وغيرها من الإجراءات العلنية والسرية لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعصابات، بهدف تحقيق أحد وعود حملته وهو "إعلان الحرب" على العصابات المكسيكية.