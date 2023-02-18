رئيسي: بايدن لا يختلف عن ترامب والغرب لا يبحث عن إحياء الاتفاق النووي

رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف عن سلفه دونالد ترامب، مؤكدا أن الغرب لا يبحث عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله خلال مقابلة مع قناة CCTV الصينية إن "ما نراه في سلوك حكام أمريكا الحاليين لا يختلف عن سلوك الحكام القدامى، ويبدو أنهم يبحثون عن العقوبات مثلما كانوا يبحثون عن العقوبات"، مضيفا أنهم "يزعمون البحث عن اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، لكن ما نراه عمليًا هو أن أفعالهم لا تتوافق مع مطالباتهم".

وأردف أن "طهران تبحث عن اتفاق جيد لكنهم لا يتبعون الاتفاق، وأن الغرب تملص من وعوده في الاتفاق النووي بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 2018، نعتقد أن الأمريكيين مخطئون للغاية، هناك أخطاء في الحسابات، كما أخطأت بعض الدول الأوروبية في الحسابات اليوم، ويجب أن يعلموا أن لديهم حسابات خاطئة ومعرفتهم بإيران ومعرفتهم بالأمة الإيرانية خاطئة".