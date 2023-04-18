لبنان.. تأجيل الانتخابات البلدية وسط شلل سياسي واقتصادي

وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات.

وجرت آخر مرة في العام 2016، وكان من المفترض عقدها العام الماضي، إلا أن البرلمان أقرّ في مارس/ آذار 2022 التمديد للمجالس البلدية لمدة عام، بسبب الأزمة المتواصلة منذ العام 2019.

وتحول عوامل عدة، لوجيستية ومالية، دون إجراء الانتخابات اليوم برغم دعوات من المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بموعدها.

وكما عند كل استحقاق في لبنان، تنقسم القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، وتتبادل تحميل المسؤوليات، حتى أن بعض الكتل النيابية اعتبرت أن جلسة مجلس النواب الثلاثاء "غير دستورية"، إلا أن النواب أمنوا النصاب الكافي لعقدها وقد انتهت سريعًا بعد اتخاذ قرار التمديد للمجالس البلدية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جوانا ورونيكا بداية الشهر الحالي "أشجع جميع الأطراف المعنية على دعم الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب اللبناني من ممارسة حقوقه الديمقراطية".

لكن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال الأسبوع الماضي إن "موضوع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية موضوع أصبح شبه مستحيل"، متحدثًا عن أسئلة يجدر بوزير الداخلية الذي أعلن جهوزيته لإجراء الانتخابات في أيار/مايو، الإجابة عنها وبينها التمويل.