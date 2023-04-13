جعجع يكشف السر وراء "تعطيل" انتخابات الرئاسة في لبنان

قال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إن "الهدف وراء تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية هو السيطرة على جميع مفاصل السلطة في لبنان".

ورأى جعجع أنه "لو كان لديهم القدرة على إيصال مرشحهم إلى رئاسة الجمهورية لكانت عقدت البارحة جلسة لانتخاب الرئيس قبل اليوم".

واستدرك قائلاً: "لكن بما أنهم لا يمكنهم ذلك، يعمدون إلى تعطيل هذا الاستحقاق إلى حين استجماع قواهم بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي لن يتمكنوا هذه المرة من القيام به"، دون أن يحدد من يقصد.

وقال جعجع في حديث إذاعي نقلته الوكالة الرسمية: "إن جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في "وجعة راس" و"لبكة" عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%".

وتابع: "لذلك يسعون إلى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته، باعتبار أن مقياس هذا الفريق هو بين، إما وضع اليد والهيمنة على أي موقع شاغر في الدولة، في حال تمكن، وإما اعتماد التعطيل".