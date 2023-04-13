لبنان.. حركة سياحية نشطة وآمال بعودة السياحة الخليجية
تحل أعياد كثيرة في شهر نيسان/أبريل من هذا العام، وأنظار اللبنانيين تتجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت؛ البوابة التي يستقبلون من خلالها الأحباب الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى الهجرة والبحث عن الرزق خارج حدود الوطن.
عتبة المطار يرنو إليها كذلك القطاع السياحي، الذي يعول هو الآخر على الأعياد، لا سيما عيد الفطر المبارك، وأيضًا على الانفراجات الإقليمية، وفي صلبها التقارب السعودي الإيراني الحاصل، الذي قد يشكل مدخلًا لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان، وخاصة السعوديين.
وتبدي القطاعات السياحية المختلفة منسوبًا عاليًا من التفاؤل إزاء الحركة السياحية المتوقعة هذا الشهر، الأمر الذي سينعش هذا القطاع، الرافد الأساس للدخل القومي اللبناني.
يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، لـ"إرم نيوز" إن "انطلاقة هذا العام على المستوى السياحي لم تكن أفضل من العام الماضي، لأن موسم الثلوج لم يكن طويلًا، لكن التوقعات بنسبة الإشغال السياحي هذا الموسم قد تصل الى نحو 75% بين لبنانيين يعملون في الخارج وسياح من جنسيات عربية وغربية".
ويبدي نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة، جان عبود، توقعات متفائلة مماثلة، مستندًا إلى حركة المطار الناشطة عشية الأعياد.
ويقول لـ"إرم نيوز: "تصل إلى لبنان ثمانون طائرة يوميًّا، وهناك شركات طيران قد نظمت رحلات إضافية خصوصًا من دول الخليج، حيث تسجل أعلى نسبة عمالة لبنانية".
وتوقع عبود وصول 420 ألف زائر، معظمهم من اللبنانيين، بينهم 32% من السياح العرب.
ويرى رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، طوني الرامي، أن حركة الأعياد ستكون جيدة ربطًا بالعطلة الطويلة في دول الخليج، التي ستسمح للبنانيين وللعرب الراغبين بزيارة لبنان بقضاء وقت أطول فيه.
وقال الرامي لـ"إرم نيوز"، إن "السياحة في لبنان لا تزال سياحة موسمية وليست مستدامة، رغم أن لبنان لديه كل المقومات ليكون بلدًا سياحيًّا على مدار العام".
ويضيف أنه "قياسًا للأعوام الماضية، فهناك ضعف كبير بأعداد السياح نظرًا للأوضاع الاقتصادية وتلك السياسية القائمة بين لبنان ودول الخليج، وتراكم الأزمات منذ عام 2019 التي أنهكت كل القطاعات ولا سيما السياحية".
والإنهاك مسار لبناني طويل قد يكون عمره من عمر الحرب الأهلية، لم تستطع بلسمته سنوات السلم في غياب الطاقة المستدامة والبنى التحتية المطلوبة للإنماء السياحي، إذ يعمل هذا القطاع موسميًّا، ويسد كلفه التشغيلية بصعوبة، ويراهن اليوم على مسارات جديدة في الإقليم من شأنها أن تعيد له دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، في غياب أو تغييب وتهميش القطاعات الإنتاجية الأخرى من صناعة وزراعة.
يقول الأشقر: "اللبنانيون لديهم طاقة على الصمود والتأقلم وجهوزية مرتفعة وفنون في المقاومة من أجل البقاء، فهم طوعوا أزماتهم من كهرباء وماء، وأعادوا إعمار ما تهدم في مراحل مختلفة، والقطاع السياحي في صلبها يدير الأزمات منذ نحو أربعين سنة".
ويعول الأشقر على صيف واعد على وقع التآلف الإقليمي الذي قد يطلق عجلة السياحة الخليجية في لبنان.
كما يأمل عبود أن يصل هذا التآلف الإقليمي الى خواتيمه الإيجابية، وتتحقق عودة السياحة الخليجية ليكون صيف لبنان واعدًا ومثمرًا.
ويعبر الرامي قائلًا: "لبنان ليس له سند إلا السياحة العربية التي اعتدنا عليها منذ حقبة الستينيات والسبعينيات، فهي تؤمن لنا السياحة المستدامة أي على مدار السنة".
ويأمل الرامي خيرًا بالصيف الآتي و"التحضيرات ممتازة والقطاع السياحي بكامل جهوزيته، وأهلًا وسهلًا بالزوار من كل دول العالم".