لبنان.. حركة سياحية نشطة وآمال بعودة السياحة الخليجية

تحل أعياد كثيرة في شهر نيسان/أبريل من هذا العام، وأنظار اللبنانيين تتجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت؛ البوابة التي يستقبلون من خلالها الأحباب الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية القاسية إلى الهجرة والبحث عن الرزق خارج حدود الوطن.

عتبة المطار يرنو إليها كذلك القطاع السياحي، الذي يعول هو الآخر على الأعياد، لا سيما عيد الفطر المبارك، وأيضًا على الانفراجات الإقليمية، وفي صلبها التقارب السعودي الإيراني الحاصل، الذي قد يشكل مدخلًا لعودة السياح الخليجيين إلى لبنان، وخاصة السعوديين.

وتبدي القطاعات السياحية المختلفة منسوبًا عاليًا من التفاؤل إزاء الحركة السياحية المتوقعة هذا الشهر، الأمر الذي سينعش هذا القطاع، الرافد الأساس للدخل القومي اللبناني.

يقول رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، لـ"إرم نيوز" إن "انطلاقة هذا العام على المستوى السياحي لم تكن أفضل من العام الماضي، لأن موسم الثلوج لم يكن طويلًا، لكن التوقعات بنسبة الإشغال السياحي هذا الموسم قد تصل الى نحو 75% بين لبنانيين يعملون في الخارج وسياح من جنسيات عربية وغربية".