للمرة الـ20.. كازاخستان تحتضن الأسبوع المقبل اجتماعًا حول سوريا

أعلنت كازاخستان، اليوم الجمعة، عن استعدادها لاحتضان لقاء حول سوريا، سيعقد في العاصمة نور سلطان، في الـ20 والـ21 من شهر حزيران/يونيو الجاري، وهو لقاء يُعد الـ20 من نوعه.

ويُشارك في اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "صيغة أستانا"، وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، وفقًا لوزارة الخارجية الكازاخستانية.