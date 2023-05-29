رئيس كازاخستان يعتبر دعوة الانضمام إلى اتحاد روسيا وبيلاروسيا "مزحة"

اعتبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست بحاجة للانضمام إلى دولة الاتحاد التي تجمع روسيا وبيلاروسيا.

وقال الرئيس توكاييف: "اقترح رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو انضمام كازاخستان إلى دولة الاتحاد، وأنا أقدر مزحته، وأعتقد أنه لا داعي لذلك، حيث توجد اتحادات أخرى، أولاً وقبل كل شيء، الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي".

وأضاف: "أما بالنسبة للأسلحة النووية، فنحن لسنا بحاجة إليها، حيث انضممنا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية، وما زلنا أوفياء لالتزاماتنا بموجب هاتين الوثيقتين الدوليتين".

وليل الأحد، دعا لوكاشينكو في مقابلة بثها التلفزيون الروسي الرسمي، كازاخستان ودول سوفيتية سابقة للانضمام إلى اتحاد بيلاروسيا وروسيا من أجل الاقتراب من الأسلحة النووية والقدرة على استخدامها.

وقال الرئيس لوكاشينكو إنه إذا أراد أي بلد آخر الانضمام إلى اتحاد روسيا وبيلاروسيا، فإنه "ستكون هناك أسلحة نووية للجميع".

وتشكل روسيا وبيلاروسيا معًا رسميًّا دولة الاتحاد، وهي تحالف بين الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفيتي.