بعد النيجر.. الإيفواري "سورو" في قصر الرئاسة بعاصمة بوركينافاسو

في أول تحرك له خارج النيجر، التقى رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو الرئيس الانتقالي في بوركينافاسو إبراهيم تراوري في واغادوغو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قضى سورو ثمانية أيام في نيامي النيجيرية، إذ التقى رئيس النظام العسكري هناك الجنرال عبد الرحمن تياني.

والتقى سورو، أمس الثلاثاء، في واغادوغو، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، وفق ما أعلنت الرئاسة البوركينابية في بيان صحفي.

وفي نهاية مقابلته مع النقيب تراوري، أعلن سورو، نقلا عن الرئاسة البوركينابية، أنه "معجب برؤيته العظيمة للقضايا الإقليمية".

وهنأ بوركينا فاسو وقادتها على نجاحهم في "الحرب ضد الإرهاب في البلاد". وكتب سورو على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "أؤكد من جديد دعمي الكامل للنضال البطولي لشعب بوركينا فاسو لاستعادة الأمن في جميع أنحاء أراضيه".