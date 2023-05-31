بعد صدامات مع الصرب.. واشنطن تستبعد كوسوفو من تدريبات عسكرية

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء استبعاد كوسوفو من برنامج لتدريبات عسكرية، في أول عقوبة بعد تسلم ألبان مهامهم رسمياً على رأس بلديات في مدن الشمال.

يأتي ذلك إثر فوز الألبان في انتخابات قاطعها الصرب الذين يشكلون أغلبية في تلك المنطقة، مما أدى إلى تجدد التوتر.

ودعت القوى الغربية إلى وقف التصعيد بعد اشتباكات عنيفة جرت، يوم الاثنين، أمام مبنى بلدية وجرح فيها نحو 50 متظاهرا وحوالي 30 جنديا من القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعلن السفير الأمريكي في بريشتينا جيفري هوفينير استبعاد كوسوفو من "ديفندر 23"، وهو برنامج لتدريبات عسكرية مشتركة بين أكثر من 20 دولة بدأ في نيسان/أبريل ويفترض أن يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو في أوروبا.

وقال هوفينير للصحفيين: "بالنسبة لكوسوفو هذا التدريب انتهى".