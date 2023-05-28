جيش صربيا في أعلى درجات التأهب.. والناتو يدعو كوسوفو للتهدئة

توتر متصاعد.. صربيا تضع جيشها في أعلى درجات التأهب وتنقل وحداتها إلى مناطق قريبة من الحدود مع كوسوفو، غداة اشتباكات بين الشرطة الكوسوفية وسكان من الصرب أرادوا منع رؤساء بلديات من الألبان من تولي مناصبهم في ثلاث مناطق ذات غالبية صربية شمال البلاد.

حلف شمال الأطلسي حث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا بعد دخول حكومتها عنوة إلى مباني البلدية لتنصيب رؤساء البلديات الثلاث.

وإثر الصدامات أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الجيش أن يكون في حالة تأهب والتحرك في اتجاه الحدود مع كوسوف.

ويشكل ذوو الأصول الألبانية أكثر من 90 بالمئة من السكان في كوسوفو، بينما يشكل الصرب أغلبية في المنطقة الشمالية فحسب.