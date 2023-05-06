نشر فيديو لشهادة ترامب في إطار محاكمته بقضية اغتصاب
نُشر، الجمعة، مقطع فيديو أدلى فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادته في قضية تتهمه فيها صحفيّة بالاغتصاب في التسعينيات، وبدأت وسائل الإعلام بتناقل الفيديو بعد أن كانت هيئة محلّفين قد اطلعت عليه الخميس.
وعلى مدى 48 دقيقة يظهر ترامب في الفيديو واضعًا ربطة عنق زرقاء ومرتديًا قميصًا أبيض وسترة داكنة، وقد دافع عن نفسه، أحيانًا، بنبرة شديدة، خلال إجابته عن أسئلة محامية المدّعية الصحفية إي جين كارول.
وكان ترامب قد تغيّب عن المحاكمة المدنية في نيويورك بهذه القضية، لكن هيئة المحلّفين اطلعت، الخميس، على شهادة سابقة أدلى بها في هذا الفيديو الذي ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة.
وأكّد الرئيس السابق في الفيديو الذي سُجّل أثناء تقديمه إفادته، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قائلًا: "إنها كاذبة، وأعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية".
ونظرًا إلى تغيبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدعية الصحفية "إي. جين كارول"، بث مقتطفات مطولة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.
وفي هذه القضية المدنية، ستقرر هيئة محلفين تضم 9 مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتهمه، منذ 2019، باغتصابها، في ربيع 1996، في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.
وخلال شهادته، كرّر ترامب أنّه لا يعرف "إي جين كارول" التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكد مرارًا أنها "ليست من النوع المفضل لديه".
ثمّ عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان موجودًا فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم 1996.
وأكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أن "جين كارول" في الصورة هي زوجته السابقة مارلا: "إنها زوجتي، إنها مارلا"، وعلى الفور تقول له محاميته "إنها إي جين كارول".
وتمكنت هيئة المحلّفين، الخميس، من مشاهدة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يقول فيه ترامب، في 2005، أمورًا مهينة بحق النساء.
وتباهى ترامب في الفيديو بتقبيلهن ولمسهن كما يشاء، قائلًا: "عندما تكون نجمًا تسمح لك النساء بذلك، يمكنك فعل أي شيء بهن".
وقال خلال شهادته "إنها أخبار قديمة حقًا"، مؤكدًا أنها "أحاديث يتم التداول بها في غرفة قياس الملابس" أو "الطريقة التي يتحدث بها عامة الناس".
ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، اتُهم ترامب، في الماضي، من جانب أكثر من 20 امرأة بالاعتداء عليهن جنسيًا أو باعتماد سلوك غير لائق معهن، لكنه نفى صحة هذه الاتهامات، ولم تتم مقاضاته على الإطلاق، إلا أن قانونًا جديدًا بات نافذًا في نيويورك، اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على الاعتداء الجنسي.