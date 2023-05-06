نشر فيديو لشهادة ترامب في إطار محاكمته بقضية اغتصاب

وأكّد الرئيس السابق في الفيديو الذي سُجّل أثناء تقديمه إفادته، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قائلًا: "إنها كاذبة، وأعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية".

ونظرًا إلى تغيبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدعية الصحفية "إي. جين كارول"، بث مقتطفات مطولة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

وفي هذه القضية المدنية، ستقرر هيئة محلفين تضم 9 مواطنين ما إذا كان على الرئيس السابق دفع تعويضات لجين كارول التي تتهمه، منذ 2019، باغتصابها، في ربيع 1996، في غرفة قياس الملابس في أحد متاجر نيويورك الكبرى ثم بتشويه سمعتها بالادعاء بأنها كانت تكذب.

وخلال شهادته، كرّر ترامب أنّه لا يعرف "إي جين كارول" التي كانت في حينها كاتبة عمود في مجلة "إيل"، وأكد مرارًا أنها "ليست من النوع المفضل لديه".

ثمّ عرضت عليه صورة التقطت خلال أمسية اجتماعية كان موجودًا فيها مع جين كارول قبل سنوات من اللقاء المزعوم 1996.

وأكد ترامب أنه لا يتذكر الواقعة، وظن أن "جين كارول" في الصورة هي زوجته السابقة مارلا: "إنها زوجتي، إنها مارلا"، وعلى الفور تقول له محاميته "إنها إي جين كارول".