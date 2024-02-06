بعد المزارعين.. معلمو فرنسا يخرجون في مظاهرات حاشدة

انضم المعلمون في فرنسا إلى احتجاجات المزارعين والسائقين، وخرجوا في مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على تدني رواتبهم وسوء أحوالهم الاجتماعية.

وتجمّع المعلمون تحت رايات النقابات التعليمية للتعبير عن استيائهم من رؤية ما يُنظر إليه على أنه فجوة بين تصريحات حكومة رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال واحتياجات المؤسسات التعليمية.

من جانبها، قالت صحيفة "سود ويست" الفرنسية: "يوم جديد لتعبئة المعلمين .. هناك ازدراء من الحكومة الفرنسية ضد المعلمين"، موضحة أن الغضب عمّ في أنحاء فرنسا، ولا سيما مدن الجنوب مثل مرسيليا".

وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، دعت العديد من النقابات التعليمية الوطنية، إلى حركة إضراب وطنية هذا الثلاثاء للمطالبة بمزيد من الموارد في الفصول الدراسية ورواتب أفضل ومعارضة إنشاء مجموعات المستوى، في المرحلة المتوسطة مع بداية العام الدراسي 2024.