لأول مرة.. الكنيست الإسرائيلي يحتضن حفلاً ثقافياً بطابع مغربي

ويستضيف الكنيست فرقاً موسيقية دولية لتقديم أفضل الأغاني باللهجة المغربية، وفرقاً محلية لليهود المغاربة.

و"ميمونة" احتفال خاص بيهود المغرب، سرعان ما أصبح مناسبة عامة في إسرائيل، يقام في آخر يوم من أيام "عيد الفصح"، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف، والد موسى بن ميمون الذي عاش في فاس وسط المغرب.

وفي ليلة الاحتفال، لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان، وبسكويت صنع بطريقة خاصة تسمى "موفليتا"، ولا يأكلون أي نوع من اللحم، كما يتبادلون الزيارات والطعام.

ونقلت "إسرائيل هايوم" عن أمير أوحانا المولود لأبوين يهوديين من الرباط، قوله: "عندما كنت طفلاً، أحببت دائماً الاحتفال بميمونة، والدفء، والأصوات والأذواق، سواء في بئر السبع حيث نشأت، أو سديروت وبات يام حيث مكثنا مع عماتنا وأعمامنا".