ظريف: إذا تعرضت السعودية لعدوان خارجي سنكون أول من يقدم لها “المساعدة”

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن بلاده ستكون أول من يقدم “المساعدة” للمملكة العربية السعودية في حال تعرّضت لعدوان خارجي، جاء ذلك خلال كلمة له في معهد الدراسات الإستراتيجية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي يزورها حاليًا.

وجاء هذا التصريح -على ما يبدو- لتليين الموقف الباكستاني تجاه إيران، إذ تتأرجح إسلام آباد ما بين تحالفها مع السعودية وعلاقتها مع إيران المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله “إذا تعرّضت السعودية لعدوان خارجي ستكون إيران أول دولة تقدم المساعدة لها”.

وقال وزير الخارجية الإيراني، ردًا على سؤال حول العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالمقترحات والوساطات لاستعادة العلاقات بين البلدين، “نحن نرحب بالوساطات ولو تعرّضت المملكة لأي مواجهة أو عدوان خارجي ستكون إيران أول دولة تقدم لها المساعدة”.

وتابع: “آمل أن يكون لديهم (السعودية) المشاعر نفسها، وأنهم مستعدون لحل القضايا بدل النزاع”.

وبيّن وزير الخارجية الإيراني “أن إيران تعتقد أنه لا يمكن عزل السعودية عن تطورات الأحداث بالمنطقة الإقليمية، كما أنه يجب أن تعتقد الرياض أنه لا يمكن عزل إيران، ويجب علينا التعاون معًا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيرانية، في جزء آخر من كلمته التي ألقاها في معرض إشارته للخسائر التي تعرّض لها العراق وسوريا نتيجة الأحداث هناك، “يمكن لكل من إيران والمملكة العربية السعودية الاستثمار في إعادة بناء العراق وسوريا، وعليهما أن يحلا مشاكلهما وراء طاولة المفاوضات”.