بعد اتهامه السعودية باحتجاز هادي.. أنباء عن استدعاء الوزير اليمني صلاح الصيادي إلى الرياض

قالت تقارير إعلامية يمنية إن وزير الدولة اليمني، صلاح الصيادي، غادر فجر اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن، في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي سيتوجه منها إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حيث تم استدعاؤه عقب تصريح مفاجئ اتهم فيه ضمنيًا المملكة باحتجاز هادي.

وفي الوقت الذي ندد قطاع واسع من اليمنيين بهذه الدعوة واعتبروها اتهامًا مباشرًا وخطيرًا للمملكة السعودية التي تقود تحالفًا عربيًا لدعم الشرعية باليمن، احتفى الإعلام الحوثي والإخواني بهذه الدعوة بهدف الإساءة للمملكة.

ويأتي ذلك رغم الدعم المشهود الذي تقدمه المملكة لليمن، لكن أعضاء في حكومة الشرعية يتنكرون لمواقف المملكة والتحالف العربي الذي تقوده، حيث سبق أن تهجم بعضهم أيضًا على الإمارات العضو البارز في هذا التحالف.