محللون: عودة سوريا إلى الجامعة العربية حسمت لكنها قد تواجه بعض التحديات

على وقع التجاوب الإنساني الواسع مع الزلزال المدمر وما خلفه من دمار وضحايا بالآلاف، تتزايد المواقف العربية الداعمة لإنهاء عزلة سوريا التي تجاوزت عشر سنوات بسبب الصراع في البلاد.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، إن زيادة التواصل مع سوريا قد تمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

إجماع على أن عزل سوريا لا يجدي

وأكد بن فرحان أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري، خاصة لمعالجة الوضع الإنساني، مبينا أن هناك توافقا في الآراء في العالم العربي، وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.. "وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد سبيل لتجاوزه".

لكن محللين ومتابعين يرون أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تبدو شبه محسومة، لكنها مع ذلك قد تواجه بعض التحديات.