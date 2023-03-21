اتفاقية حماية الحدود بين العراق وإيران تثير قلق الأكراد

"اتفاقية إعلامية"

يرى المحلل السياسي الكردي ومستشار مركز "رؤى" للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، محمد زنكنة، أنه "يمكن القول إن هذه الاتفاقية أقرب إلى حركة إعلامية يراد بها تقوية موقف حكومة محمد شياع السوداني، لدرجة أن حكومة إقليم كردستان لم تبدِ أي ردة فعل أو موقف تجاه هذه الاتفاقية".

وقال زنكنة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "أي اتفاقية تحفظ السيادة والأمن العراقيين سيكون مرحبًا بها من قبل الأطراف السياسية الكردستانية، أما مسألة وجود أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان، فيجب حلها داخل مجلس النواب من خلال تشريع قانون اللاجئين، كما أن على الأمم المتحدة التدخل لأن أغلبية القاطنين في هذه المناطق هم تحت رعايتها وإشرافها".

ومضى بالقول: "هنا لا أتحدث هنا عن حزب (بيجاك) الذي يعتبر الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني، لأنه الحزب الوحيد الذي كان يشن هجمات ضد إيران من بين جميع الأحزاب المعارضة الأخرى المتواجدة في الإقليم، ولكن حتى هذا الحزب هدّأ من هجماته مؤخرًا نظرًا للعلاقة المتينة بين حزب العمال الكردستاني وإيران".

وأردف: "ولكن الأحزاب التي تقصفها إيران داخل إقليم كردستان، موجودة في تلك المناطق بناءً على اتفاقات دولية وعلى أساس قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، وقد توقف العمل بهذا القانون بعد العام 2003، كما أن هناك نقطة في قانون الجنسية العراقية تحمل الرقم 26 لعام 2006، والتي تقول إن كل من عاش في العراق لمدة 10 سنوات يحق له المطالبة بالجنسية العراقية، وهذه النقطة تسمح للكثير من الإيرانيين، بالحصول على الجنسية العراقية".

منوهًا إلى أن "الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان لم تهاجم الجانب الإيراني ولم تهدد أمنه، بل على العكس، هي التي تتعرض لقصف إيراني شنيع لا يمت للواقع بصلة، وبحجج واهية، تارةً بسبب تواجد إسرائيليين، وتارةً أخرى بحجة تهريب السلاح، مع أن الكميات التي يذكرونها قليلة جدًا ويمكن لأي مهرب عادي أن يقوم بتهريبها بأساليب بدائية".