شمخاني يلتقي السوداني في بغداد ويوقعان محضرًا أمنيًا لحماية الحدود المشتركة

التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني، علي شمخاني، ووقع معه محضراً أمنياً بشأن تثبيت الاستقرار على الحدود بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وبحث معهم العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".