بتهمة التآمر على أمن الدولة".. ملاحقة قيادات في "النهضة" التونسية
أصدرت النيابة العامة في العاصمة التونسية، الاثنين، مذكرات جلب بحق قياديين في حركة النهضة الإسلامية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكدت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن النيابة العامة أذنت بإدراج 12 شخصا، معظمهم قيادات من حركة النهضة، قيد الملاحقة القضائية، بعد تحقيقات موسعة في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من توقيف عبد الفتاح الطاغوتي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأضافت "موزاييك" أن "عدد الموقوفين على ذمّة القضية الصادرة بشأنهم مذكرات توقيف ارتفع إلى ثمانية أشخاص، من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي والكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وأعضاء آخرين في المكتب، وامرأة، ونقابي بالتعليم الثانوي، وتاجر ومدوّن، وغيرهم".
وأوقف الأمن أكثر من 20 سياسيا ورجال أعمال وإعلام من أجل التحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، وتواجه قيادات النهضة تحقيقات أخرى مثل ملف شركة" أنستالينغو" الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.
وتنفي "النهضة" باستمرار ضلوعها في هذه الملفات.
وأوقفت السلطات التونسية قبل أيام القيادي في النهضة أحمد العماري، وفي وقت سابق، أصدر القضاء مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
كما أصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وأوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية "أنستالينغو" وبإنشاء جهاز أمني موازٍ، وأوقفت السلطات قيادات في جبهة الخلاص بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.