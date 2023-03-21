بتهمة التآمر على أمن الدولة".. ملاحقة قيادات في "النهضة" التونسية

أصدرت النيابة العامة في العاصمة التونسية، الاثنين، مذكرات جلب بحق قياديين في حركة النهضة الإسلامية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأكدت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن النيابة العامة أذنت بإدراج 12 شخصا، معظمهم قيادات من حركة النهضة، قيد الملاحقة القضائية، بعد تحقيقات موسعة في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من توقيف عبد الفتاح الطاغوتي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأضافت "موزاييك" أن "عدد الموقوفين على ذمّة القضية الصادرة بشأنهم مذكرات توقيف ارتفع إلى ثمانية أشخاص، من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي والكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وأعضاء آخرين في المكتب، وامرأة، ونقابي بالتعليم الثانوي، وتاجر ومدوّن، وغيرهم".