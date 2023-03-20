تونس.. أنصار سعيد يحشدون دعما لاستكمال "المحاسبة"
خرج أنصار للرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين في مسيرة مؤيدة لتوجهاته وخياراته، تزامنًا مع احتفال التونسيين بذكرى الاستقلال في الـ20 من مارس/ آذار من كل عام.
وتجمّع أنصار "مسار الـ25 من يوليو" الذي أطلقه الرئيس التونسي عام 2021، أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال وللتعبير عن تأييدهم للمسار الذي بدأه سعيد بإعلان الإجراءات الاستثنائية وتعليق عمل البرلمان في الـ25 من يوليو/ تموز 2021 وصولًا إلى تركيز البرلمان الجديد وإدخال عدة تعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات ولعمل مؤسسات الدولة.
ورفع عدد من المساندين لمسار الـ25 من يوليو/ تموز جملة من الشعارات الداعية إلى "رفض التدخل الأجنبي في تونس"، و"استكمال مسار محاسبة مَن أجرموا بحق البلاد".
وقال فتحي الحكيمي عضو المكتب السياسي لحراك الـ25 من يوليو/ تموز في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن "هذه الذكرى الـ 67 لعيد الاستقلال تأتي تأييدًا لقرارات رئيس الجمهورية بأن يمضي قدمًا نحو عملية الإصلاح ومحاسبة كلّ من أجرم في حق الدولة التونسية".
وأكد الحكيمي أنّ حراك الـ25 من يوليو/ تموز "لا يدعو إلى التشفي ويشدّ على أيدي الرئيس لعملية الإصلاح وإنقاذ الدولة التونسية"، مشيرًا إلى أن "تونس دولة ذات سيادة، ولا ولاء إلا للوطن، ونحن نرفض إطلاقًا التدخل في الشأن الوطني".
ويشير أنصار سعيد إلى البيان الأخير للبرلمان الأوروبي الذي صعّد من لهجته إزاء تونس وانتقد ما سمّاه "الاعتقالات غير المبررة التي طالت ناشطين سياسيين ونقابيين".
وأدان البيان ما اعتبره "انتكاسة للديمقراطية ولحرية التعبير"، مقترحًا تعليق التعاون مع تونس ودعمها في مجالي الأمن والعدالة.
وكان أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد أعلنوا في وقت سابق خروجهم في مسيرة تأييد للمسار الذي اتخذه الرئيس وللرد على المشككين في المسار الانتخابي والبرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته العامة قبل أسبوع وانتخب رئيسًا ومساعدين له وبدأ بتركيز لجانه الداخلية.
وأثارت الانتخابات التشريعية التي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد انتقادات واسعة من المعارضة التي رفضت الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد ودعت إلى مقاطعته وإسقاطه.