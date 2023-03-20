تونس.. أنصار سعيد يحشدون دعما لاستكمال "المحاسبة"

خرج أنصار للرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين في مسيرة مؤيدة لتوجهاته وخياراته، تزامنًا مع احتفال التونسيين بذكرى الاستقلال في الـ20 من مارس/ آذار من كل عام.

وتجمّع أنصار "مسار الـ25 من يوليو" الذي أطلقه الرئيس التونسي عام 2021، أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال وللتعبير عن تأييدهم للمسار الذي بدأه سعيد بإعلان الإجراءات الاستثنائية وتعليق عمل البرلمان في الـ25 من يوليو/ تموز 2021 وصولًا إلى تركيز البرلمان الجديد وإدخال عدة تعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات ولعمل مؤسسات الدولة.