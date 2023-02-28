ترحيب دولي وانقسام داخلي.. ما حظوظ المبادرة الأممية الجديدة في ليبيا؟

تقف مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات، أمام جملة من التحديات منها كسب ثقة وتعاون مختلف الأطراف السياسية لإنجاحها والمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وأطلق رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، مبادرة جديدة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال باتيلي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إنه بمقتضى المبادرة التي طرحها سيتم تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، والقادة القبليين، والأطراف ذات المصلحة والنساء والشباب.