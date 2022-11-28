الجزائر.. محاكمات بالجملة لرؤساء حكومة ووزراء سابقين بتهم فساد

بدأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخليفتيه عبدالمالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة محافظين سابقين، في قضايا فساد.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمات، الإثنين الفائت، لكن الجلسات تأجلت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإنّ هذا الملف هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين.