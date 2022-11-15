الجزائر.. السجن لرئيس"سوناطراك" السابق ولد قدور وزوجته ونجله بتهم فساد

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد الرئيس والمدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" النفطي، عبدالمؤمن ولد قدور.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن الحكم، شمل أيضا أحد مدراء المشاريع بمجمع "سوناطراك" سابقا، حيث حكم بالسجن سبعة أعوام وبغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، إضافة إلى حكم بالسجن ثلاثة أعوام بحق كادر سابق بالمجمع ومكلف بمتابعة المشروع.

وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أيضًا حكمًا يقضي بإدانة زوجة ولد قدور، والسجن النافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، مع إدانة نجله الموجود حاليًا في حالة فرار بعقوبة 10 أعوام سجنًا نافذًا، ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

ووفق المصدر ذاته، فقد أصدرت المحكمة مقابل ذلك حكمًا يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في القضية بدفع تعويض قدره 600 مليون دينار جزائري (حوالي 45 ألف دولار) للخزينة العامة، مع إلزامهم أيضًا بدفع تعويض لمجمع "سوناطراك" يقدر بـ 100 مليون دينار جزائري، مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وكان ممثل النيابة في القطب المتخصص بقضايا الفساد في محكمة الجزائر، طلب تسليط عقوبة السجن 18 عامًا بحق عبدالمؤمن ولد قدور، بتهمة "تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار.

ومثل ولد قدور مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة "أوغستا" ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا عام 2018.

ووجهت له تهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح، إضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".

وإثر ذلك، طلب ممثل النيابة "إيقاع عقوبة 18 عاما بحق عبدالمؤمن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)".

وحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية وكلفت خزينة الشركة 2.1 مليار دولار".