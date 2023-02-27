تونس.. السجن لمستشار رئيس الدولة السابق بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
أصدر القضاء التونسي، يوم الإثنين، مذكرة إيداع بالسجن ضد لزهر العكرمي الناشط السياسي والمستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وأكدت المحامية إيناس حراث، في تدوينة على صفحتها بـ"فيسبوك"، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق لزهر العكرمي، وذلك بعد أيام من توقيفه بتهمة التآمر على أمن الدولة".
يأتي ذلك في أعقاب صدور مذكرات إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، وقادة آخرين بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وجرى إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.
وأوقفت السلطات، مساء يوم الاثنين 13 شباط/فبراير، نورالدين بوطار، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين، وقضاة، ومحامين، ورجال أعمال.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، في وقت سابق، إن "التحقيقات الأولية شملت 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام في الإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيلهما بعد الاستماع لإفادتيهما".
وأكد مصدر أمني تونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".
وأضاف المصدر أن "سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط".