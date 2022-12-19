بعد اندماج 3 أحزاب يسارية.. هل يسترجع اليسار بريقه في المغرب؟

ورأى محللون أن هذا الاندماج قد يسفر عن عرض سياسي جديد من شأنه أن يعيد الاعتبار للفعل اليساري.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، شكل اليسار قوة سياسية بارزة في المملكة، قادت المعارضة لعقود ثم حكومة التناوب سنة 1998.

خطوة إيجابية

وقال المحلل السياسي المغربي عبدالفتاح الحيداوي، إن "اندماج هذه القوى السياسية تحت مظلة حزب واحد (فدرالية اليسار) خطوة إيجابية لتوحيد العائلة اليسارية بالبلاد"، مشيرا إلى أن "الساحة السياسية المغربية افتقدت قوة اليسار وفكره الذي تأثر به جيل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي".

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "رغم وجود تباين في الرؤى بين الأحزاب الـ3 إلا أن المرجعية التي تؤطر هذه الكيانات فرضت نفسها بقوة وساعدت على الاندماج".

وتابع الحيداوي: "الملاحظ أن اليسار يتوحد ويترك جميع الخلافات جانبا عكس التيارات الإسلامية التي تعتبر الوحدة عقيدة ورغم ذلك لم تنجح في الاندماج"، بحسب قوله.