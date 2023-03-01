تونس: نتعرض لـ "هجمة شرسة" بسبب "موقفنا السيادي"
اعتبر وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الأربعاء، أن تونس تتعرض لهجمة وصفها بـ "الشرسة وغير المبررة" بسبب "موقفها السيادي" من ملف الهجرة غير النظامية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تحدث عن "مؤامرة" وراء تدفق مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على تونس، ما أثار انتقادات من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي فضلًا عن منظمات حقوقية.
وفي خطابه أمام اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الأربعين المنعقدة في تونس، أعرب شرف الدين عن أمله في أن يكون لمجلس وزراء الداخلية العرب "موقف داعم لتونس" في هذه الهجمة.
وذكَّر شرف الدين بأن بلاده "ما فتئت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة النظامية، قائم على احترام حقوق الإنسان ويجمع بين مقومات التنمية والأمن والعدالة".
وقال وزير الداخلية التونسي: "تونس تتسع للجميع، واختارت نهج الاعتدال والحرية والديمقراطية وعلوية القانون، وتتشبث دون شك بثقافة الاعتراف بالآخر واحتضانه، طبقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف: "نجتمع في تونس اليوم لنستشرف سبل التعاون من أجل النجاح في حمل أمانة تحقيق أمن أوطاننا، والتي ستفضي بلا شك إلى تحقيق أمن الإنسان وسلامته وحريته وكرامته".