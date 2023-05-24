قيس سعيد يدعو لمحاسبة "كل مجرم يبث الفتنة"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "محاسبة كلّ من أجرم بحقّ الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية".

جاء ذلك، خلال استقبال قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفّال بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء عددًا من المواضيع المتعلقة بملء الشواغر في المحاكم.

وأكد الرئيس في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة، لكنه قال "نريد ألّا يُظلم أحد، ولا نريد أيضًا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم، دون محاسبة".

وحذر الرئيس سعيد من خطورة ممارسات يقوم أصحابها "بافتعال الأزمة تلو الأزمة"، مشددا على ضرورة ألّا يبقوا هؤلاء "خارج المساءلة"، داعيا إلى محاكمتهم بالصورة العادلة التي يعامل فيها الجميع على قدم المساواة.