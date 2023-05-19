الشرطة التونسية تستدعي صحفيين من إذاعة "موزاييك"

استدع الأمن التونسي صحفيين في إذاعة "موزاييك" المحلية، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي بعد انتقاد للرئيس قيس سعيد.

وقالت الإذاعة إن الشرطة التونسية ألقت القبض على كل من هيثم المكي والياس الغربي العاملين ببرنامج "ميدي شو" بسبب مضمون منتقد للرئيس قيس سعيد تقدمه الإذاعة.

وأضافت الإذاعة أنه تم استدعاء الصحفيين "لدى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني للاستماع إليهما على خلفية مضمون صحفي في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك".

وطالب هيثم المكي، وهو أحد أبرز الأصوات الإعلامية المنتقدة لسعيد، في البرنامج بمراجعة أساليب توظيف رجال الشرطة بعد هجوم دموي على كنيس يهودي نفذه شرطي بالحرس الوطني وقتل خلاله زائرين يهوديين وثلاثة من رجال الشرطة هذا الشهر.

واحتج عشرات الصحفيين والنشطاء يوم الخميس رفضاً للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين.

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريح له: "هذه أوقات عصيبة... تتعرض حرية التعبير لضربات متزايدة".

وأضاف الجلاصي: "يلاحق نحو 20 صحفيا ومدونا بسبب منشورات أو مواقف منتقدة للسلطات".