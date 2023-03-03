الرئيس التونسي يرفض "مشاركة أجانب" في الاحتجاجات بالبلاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إنه يرفض مشاركة الأجانب في الاحتجاجات بالبلاد، وذلك بعد يوم من منع السلطات نقابيين أجانب من الانضمام إلى تجمع لاتحاد الشغل من المتوقع أن يكون السبت.

وقال الاتحاد إن السلطات أبلغته بأنها ستمنع دخول وفد من الاتحاد الدولي للنقابات تمت دعوته للانضمام إلى الاحتجاج.

والخميس، أعلن اتحاد الشغل أن السلطات التونسية منعت، مسؤولًا نقابيًا إسبانيًا من دخول تونس، ورحّلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في الاحتجاج.