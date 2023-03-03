الرئيس التونسي يرفض "مشاركة أجانب" في الاحتجاجات بالبلاد
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إنه يرفض مشاركة الأجانب في الاحتجاجات بالبلاد، وذلك بعد يوم من منع السلطات نقابيين أجانب من الانضمام إلى تجمع لاتحاد الشغل من المتوقع أن يكون السبت.
وقال الاتحاد إن السلطات أبلغته بأنها ستمنع دخول وفد من الاتحاد الدولي للنقابات تمت دعوته للانضمام إلى الاحتجاج.
والخميس، أعلن اتحاد الشغل أن السلطات التونسية منعت، مسؤولًا نقابيًا إسبانيًا من دخول تونس، ورحّلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في الاحتجاج.
وقال الاتحاد في بيان، الخميس: "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا في النقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليتم ترحيله فورًا".
من جهة أخرى، قال الاتحاد إن السلطات التونسية أبلغته أنها "ستمنع وفدًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال من دخول البلاد".
وشنَّ الرئيس التونسي، حملة خلال الأسابيع الأخيرة، على معارضين بارزين.