ما سيناريوهات الأزمة السياسية في ليبيا بعد التصويت على التعديل الدستوري؟

يطرح تصويت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، فرضيات متعددة حول تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في المرحلة القادمة، وأسباب التصويت وعلاقته بالمبادرة الأخيرة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، للتسريع بمسار الانتخابات.

وأقر المجلس الأعلى للدولة بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة الخميس، التعديل الدستوري الثالث عشر، بعد أيام من إعلان 54 عضوا من المجلس رفضهم هذا التعديل، والذهاب نحو ما ذهب إليه مجلس النواب الذي سبق وصادق على التعديل وتم نشره قبل أسبوع بالجريدة الرسمية.

لكن تصويت 53 عضوا في المجلس من أصل 60 حضروا جلسة الخميس، أثار طعنا في مصداقية القرار، واعتبر بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة، أن التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر باطل قانونًا ولا يعتد به، وفق تعبيره.

وفاجأت خطوة المجلس الأعلى للدولة المتابعين، لا سيما أنها جاءت بعد أيام قليلة من إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن وتلويحه الضمني بتسليط عقوبات على معرقلي الانتخابات.