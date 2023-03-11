باتيلي: يمكن وضع خارطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو القادم

واعتبر المبعوث الأممي أنه "ليس هناك سبب لمزيد من التأخير، وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو / حزيران المقبل، وسيضع هذا الالتزام المعلن الجديد مجلسي النواب والدولة أمام مسؤوليتهما تجاه الليبيين والمجتمع الدولي"، وفق تعبيره.

وأكد باتيلي "ضرورة تحسين البيئة الأمنية وإجراء حوار رفيع المستوى بين الجهات الأمنية لإنهاء الانقسام وتوفير الظروف الملائمة للمرشحين وللناخبين خلال الانتخابات".

وانتقد المبعوث الأممي بشكل ضمني أداء مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أن "الأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب الأزمة في ليبيا من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية"، لكنه لم ينف دورهما في الأسابيع الأخيرة في التسريع بالاتفاق على بعض النقاط الخلافية والتصويت على التعديل الدستوري.

وتابع باتيلي قوله "لاحظت الوتيرة السريعة التي تم بها تبني التعديل الثالث عشر"، وأشاد بجهود المجلسين في العمل على التوافق على النقاط الخلافية، مشيرا إلى أنه "مع ذلك بقي الخلاف قائما لا سيما بخصوص شروط الترشح للانتخابات".

وحث باتيلي جميع الأطراف، بما في ذلك الأحزاب السياسية والفاعلون المدنيون واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على تقديم مقترحاتهم لحل الأزمة.