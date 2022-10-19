الجامعة العربية: نعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من "الانسداد السياسي"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة تعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أبو الغيط، اليوم الأربعاء، مع عبدالله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه من طرابلس.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته في التعاون مع باتيلي لـ"مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها، من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية"، حسب بيان لجامعة الدول العربية.

كما بحث الأمين العام مع باتيلي التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية، واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.

وبدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مهمته بعقد سلسلة لقاءات بعد شهر من الانتظار، حيث استهل مهمته باجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي.

وأكد المنفي واللافي خلال استقبالهما الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، أن هناك اتفاقاً تاماً على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأجرى باتيلي، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي، لقاءً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كما يعتزم التواصل مع مختلف الأطراف الليبية.