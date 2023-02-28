تونس.. توقيف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر بتهم فساد

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية هي الجهة التي بدأت التحقيق مع الوزير الأسبق من أجل شبهات فساد مالي وإداري.

ورياض المؤخّر هو وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد (من 2016 إلى 2019) ولد سنة 1963 بمدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي، وهو ابن محمد المؤخر أحد علماء ومشايخ جامع الزيتونة.

وكان المؤخر نائبا في البرلمان التونسي عن حزب "آفاق تونس" الذي كان أحد مؤسسيه، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب وعمل أستاذا مساعدا مختصًا في المستشفى العسكري بتونس قبل أن يلتحق بالقطاع الطبي الخاص سنة 1998.

وأثار المؤخر جدلاً خلال توليه منصب وزير البيئة باتخاذه قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية؛ الأمر الذي اعتُبر ضربا للصناعيين في هذا المجال وخدمة لأطراف مؤثرة.

ويأتي توقيف المؤخر بعد أسابيع تشهد فيها تونس سلسلة توقيفات طالت عددا من الوزراء السابقين والوجوه السياسية والنقابية والأمنية والقضائية.