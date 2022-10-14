ليبيا..المبعوث الأممي الجديد يصل طرابلس ويتعهد بإطلاق "مسار توافقي"

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، أنّ أول أولويات عمله تتمثل بالتواصل مع جميع الليبيين، وفي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.

وقال باتيلي، لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس اليوم، إنّه يسعى مع فريق عمله في بعثة الأمم المتحدة إلى "تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات شاملة ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين".

وأكّد باتيلي في أول تصريح له منذ تسلم مهامه أنّ "استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد".

وقال باتيلي في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على "تويتر" إنه سيتولى "المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون"، مضيفا أنه سيتولى الإشراف على عمل البعثة.

وأضاف باتيلي: "سوف أتواصل قبل كل شيء مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب؛ للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم".

وأكد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة "بدعمها ليبيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة"، وأنه "لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن سجلوا للتصويت"، وفق البيان.

وباشر الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي مهامه رسميا ممثلاً خاصاً جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، اعتباراً من 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، تطبيقا لقرار مجلس الأمن عدد 2629 للعام 2022.

وأكدت البعثة في بيان لها حينها أن الممثل الخاص للأمين العام "سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول".

