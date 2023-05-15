ملك المغرب يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية للجيش

دعا الملك المغربي محمد السادس، يوم الأحد، إلى "تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية للجيش المغربي، في ظل التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية".

وحثَّ ملك المغرب، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس القوات المسلحة، جيشَ بلادِه إلى "امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات".

وقال إن "القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة، وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات، تستوجب العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة، مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية".