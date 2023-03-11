موريتانيا تعلن مقتل 3 "سلفيين" فارين من السجن واعتقال رابع
كشفت موريتانيا في بيان مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية عن "مقتل 3 سلفيين فارين من السجن واعتقال رابع".
وجاء في البيان أنه "بعد العملية الإرهابية الجبانة التي راح ضحيتها شهيدان وجريحان من الحرس الوطني مساء الأحد الماضي الموافق 5 مارس 2023 في السجن المركزي في نواكشوط، وتمكن خلالها الإرهابيون الأربعة من الفرار، وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالعمل من أجل القبض في أسرع وقت على الفارين، باشرت لجنة أمنية عليا شكلت لهذا الغرض عملها وظلت في حالة انعقاد دائم ومتواصل لتقييم ومتابعة الوضع".
وأوضح البيان المشترك أنه "بعد توصل اللجنة إلى جملة من المعلومات، قامت بتحليلها ورجحت منها الفرضية التي تفيد بتواجد الإرهابيين في منطقة في ولاية آدرار".
وجاء في البيان: "بعد تحليل المعلومات، تم التأكد منها ومن ثم بدأ التنسيق بشكل محكم بين القوات الجوية والبرية، ما قاد إلى تحديد مكان الإرهابيين وذلك بعد تحصنهم في منطقة جبلية وعرة".
وأضاف البيان: "وأثناء عمليات التمشيط والبحث التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية وقد أسفر هذا الاشتباك العنيف عن قتل ثلاثة من الإرهابيين وإلقاء القبض على الرابع واستشهاد دركي من أبطال القوات المسلحة الباسلة".