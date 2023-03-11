موريتانيا تعلن مقتل 3 "سلفيين" فارين من السجن واعتقال رابع‎‎

وأوضح البيان المشترك أنه "بعد توصل اللجنة إلى جملة من المعلومات، قامت بتحليلها ورجحت منها الفرضية التي تفيد بتواجد الإرهابيين في منطقة في ولاية آدرار".

وجاء في البيان: "بعد تحليل المعلومات، تم التأكد منها ومن ثم بدأ التنسيق بشكل محكم بين القوات الجوية والبرية، ما قاد إلى تحديد مكان الإرهابيين وذلك بعد تحصنهم في منطقة جبلية وعرة".

وأضاف البيان: "وأثناء عمليات التمشيط والبحث التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية وقد أسفر هذا الاشتباك العنيف عن قتل ثلاثة من الإرهابيين وإلقاء القبض على الرابع واستشهاد دركي من أبطال القوات المسلحة الباسلة".