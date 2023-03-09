تونس.. ما سرُّ عودة الغنوشي إلى "خطاب التهديد"؟

أثارت تصريحات رئيس حركة "النهضة" التونسية، وتحذيراته من "انهيار الدولة في تونس، واندلاع حرب أهلية"، تزامنًا مع مثوله أمام التحقيق، تساؤلات واسعة حول خلفياتها ودلالاتها.

وقال الغنوشي في حوار مع موقع "كشف ميديا" المحلي، الثلاثاء، إن "الآفاق، اليوم، مسدودة في تونس، ويمكن الذهاب نحو سيناريو المجاعة أو الحرب الأهلية لتنهار بعدها الدولة".

وأضاف الغنوشي أن "الشعب مطالب بأن يدرك أن هذه السياسة ستذهب بالدولة إلى كوارث إذا لم يتم إنقاذ الوطن"، وفق تعبيره.