ليبيا.. "الأعلى للدولة" يرفض دعوة "الرئاسي" ويستأنف الحوار مع البرلمان

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الإثنين، المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في غدامس، لدفع العملية السياسية والتعجيل بإجراء الانتخابات، لكنه أعلن في الوقت نفسه استئناف الحوار مع البرلمان.

وصوّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم على عدم الذهاب إلى اجتماع غدامس وفقًا لما أكدته عضو المجلس نعيمة الحامي، في تصريح لتلفزيون "بانوراما" الليبي.

وأكدت الحامي في المقابل، أنّ "المجلس الأعلى للدولة صوّت بالموافقة على استئناف الحوار مع مجلس النواب، بعد أسابيع من تعليقه".