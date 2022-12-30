تبون: الغاز الجزائري متاح لكامل أوروبا ونريد علاقات هادئة مع فرنسا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده مستعدة لتقديم مزيد من شحنات الغاز لكامل أوروبا بحسب ما هو متاح ووفقا للطلبات.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت اليوم الجمعة.

وفي المقابلة، قال الرئيس الجزائري إنّ بلاده ترغب في إقامة علاقات "هادئة" مع فرنسا، معتبرًا أنّه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن الجزائر باتت قوة أفريقية كما أن فرنسا قوة عالمية.

وذكر تبون إنّه "على فرنسا أن تحرر نفسها من عقدة المستعمرين وأن تحرر الجزائر من عقدة الاستعمار، ففرنسا قوة عالمية ومستقلة، والجزائر قوة أفريقية لم تعد تشبه ما كانت عليه في عام 1962" وفق تعبيره.

وأضاف تبون: "نحن ضحايا لأفكار مسبقة مستعصية تنبع من الجهل أكثر مما تنبع من الحقد، لذلك فإنّه من الملحّ فتح عهد جديد من العلاقات الفرنسية الجزائرية يكون أكثر هدوءا، وبعد أكثر من ستين عامًا على الحرب علينا المضي قدمًا، وإذا كانت الذاكرة جزءًا من جيناتنا المشتركة فإننا نتشارك أيضًا في العديد من الاهتمامات الأساسية حتى لو كانت وجهات نظرنا مختلفة".