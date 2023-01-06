بعد اتفاق صالح والمشري.. البعثة الأممية لليبيا تطالب بـ"ترتيبات نهائية" لإجراء الانتخابات

جاء ذلك، في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الخميس، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.

وأفادت البعثة، في بيان لها نشرته على صفحتها في "فيسبوك" بأنها "أخذت علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما اليوم في القاهرة".

وحضت البعثة المجلسين "بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".

وأكدت أنه "من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وجددت البعثة التأكيد على "موقفها بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة"، معتبرة أنه "من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير".

كما أبدت "استعدادها التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها"، وفق البيان.