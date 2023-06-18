أبو ليفة يكشف لـ"إرم نيوز" سبب غياب عقيلة صالح عن توقيع اتفاق بوزنيقة

كشف رئيس لجنة إصدار القوانين الانتخابية 6+6 الليبية، الدكتور عمر أبوليفة، سبب غياب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن مراسم توقيع اتفاق بوزنيقة في المغرب.

وقال أبو ليفة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن غياب عقيلة صالح أتى نتيجة للضغوط التي يتعرض لها بشأن مقترح قانون الجنسية عند انتخاب رئيس الدولة.

وأكد أبوليفة، أن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، يسعى إلى تطبيق مبادرته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطه طريق جديدة.

وقال أبو ليفة إن باتيلي غاب هو أيضًا عن حضور مراسم توقيع الاتفاق في بوزنيقة لعدم وجود وجهات نظر أراد تضمينها ولم تتبنها لجنة 6+6.