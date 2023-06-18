أبو ليفة يكشف لـ"إرم نيوز" سبب غياب عقيلة صالح عن توقيع اتفاق بوزنيقة
كشف رئيس لجنة إصدار القوانين الانتخابية 6+6 الليبية، الدكتور عمر أبوليفة، سبب غياب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن مراسم توقيع اتفاق بوزنيقة في المغرب.
وقال أبو ليفة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن غياب عقيلة صالح أتى نتيجة للضغوط التي يتعرض لها بشأن مقترح قانون الجنسية عند انتخاب رئيس الدولة.
وأكد أبوليفة، أن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، يسعى إلى تطبيق مبادرته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطه طريق جديدة.
وقال أبو ليفة إن باتيلي غاب هو أيضًا عن حضور مراسم توقيع الاتفاق في بوزنيقة لعدم وجود وجهات نظر أراد تضمينها ولم تتبنها لجنة 6+6.
وأضاف أبو ليفة أن مقترح القوانين الانتخابية المتفق عليه في بوزنيقة المغربية قد أحيل إلى مجلس النواب لإصداره في الجريدة الرسمية خلال جلسة نيابية.
ونوَّه أبو ليفة إلى أن سبب عدم إصدار القوانين الانتخابية من مجلس النواب هو الجدل حول تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات سيتم الإفصاح عنها قريبًا.
وأكد أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أبدى ترحيبه بالقوانين الانتخابية.
يذكر أنه بعد اجتماعات استمرت لأسبوعين في مدينة بوزنيقة، جنوب غرب العاصمة الرباط أعلنت لجنة 6+6، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.