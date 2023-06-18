ليبيا.. مخرجات "6+6" تثير جدلا سياسيا بشأن نقاط خلافية

ويأتي اتفاق لجنة "6+6" في ظل خلافات سياسية داخلية متصاعدة ووجود حكومتين في شرق وغرب البلاد، إذ ترفض حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، إلا أنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد.

غياب لافت

وكان لافتا غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري عن توقيع الاتفاق كما كان مقررا رغم تواجدهما في المغرب أثناء توقيع الاتفاق.

ودعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخد من بنغازي مقرا له الأسبوع الماضي، إلى توصية لجنة "6+6" بالاستمرار بالتشاور أسبوعا أو أسبوعين بهدف الخروج بقوانين توافقية.

وأشار صالح، إلى أن مخرجات لجنة "6+6" تتضمن بعض الملاحظات، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري ولا يحق لرئيسي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التعديل على مخرجاتها.

من جانبه، علق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على مخرجات اللجنة في تغريدة عبر "تويتر": "نأمل في زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة، مؤكدا أن التعديل الـ 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما".

ويؤكد النص الدستوري في التعديل الـ 13، أن البرلمان لا يملك الحق في تعديل القوانين الصادرة عن لجنة "6+6" وتتم إحالتها إلى رئيس البرلمان الذي يوقع عليها ويضع لها رقما دون تعديل ويقوم بعد ذلك بنشرها في الجردية الرسمية.