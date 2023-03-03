الأمن التونسي يعتقل القيادي بـ"النهضة" محمد بن سالم على الحدود الليبية

وذكر المصدر لـ"إرم نيوز" أن القوات الأمنية اعتقلت القيادي بحركة النهضة بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي كبير.

وأشار إلى أنه تمت إحالة بن سالم إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا فساد مالي لدى توليه وزارة الفلاحة خلال العام 2012 في حكومة ترأسها آنذاك الأمين العام للحركة الإسلامية، حمادي الجبالي.