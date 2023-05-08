سهرات فنية وتجمعات شعبية.. الثقافة حاضرة في انتخابات موريتانيا

مع دخول الحملة الانتخابية في موريتانيا، أسبوعها الثاني، أبرزت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الجانب الثقافي المصاحب للحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة؛ لاستقطاب الناخبين والظفر بأصواتهم يوم الـ 13 من أيار/ مايو الجاري.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بها لانتخاب برلمان من 176 عضوا في أول انتخابات برلمانية يشهدها عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل للحكم في آب/ أغسطس 2019.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فقد اتسمت الحملة الانتخابية الحالية على شعارات كثيرة ومتنوعة رفعها المترشحون مع صورهم المكبرة، بعضها يحمل دلالة انتخابية.

ومن أبرز الشعارات التي ترافق صور المرشحين ولوحاتهم، شعار “معًا لغد أفضل” و”مستقبل واعد” و”النجاح من أجل الإصلاح”، غير أن بعض المترشحين اعتمد بعض الشعارات الغريبة كشعار “انگدو” الذي رفعه أحد المترشحين الشباب.

صور حيوانات

الشعارات في الحملة لا تتوقف عند الجُمَلِ ذات الدلالة الانتخابية، بل هناك صور متنوعة كل منها يعبر عن حزب معين، وله رمز خاص في ورقة الانتخاب.

بعض الأحزاب اختار صورة حيوان كالجمل والأسد والحصان والغزال، وبعضها اختار صورة لطائر كالحمامة والصقر، وبعضها اختار صورة للآلات كالميزان والمفاتيح والأواني.