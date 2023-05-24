القضاء التونسي يفرج عن مدير إذاعة موزاييك

قرر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، نور الدين بوطار، بعد توقيفه منذ فبراير بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وفق ما أعلنت مؤسسته ونقابة الصحافيين.

ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار، مدير الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف يورو).

وكان بوطار أوقف في 13 شباط/فبراير في إطار حملة توقيفات طالت معارضين وشخصيات بارزة، على خلفية اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة.